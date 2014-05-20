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Dünya

ILO: Modern kölelik ile yılda 150 milyar dolar haksız kar elde ediliyor

Zorla çalıştırılan işçiler sayesinde dünya çapında 150 milyar dolar (yaklaşık 315 milyar TL) yasadışı kâr elde ediliyor

20 Mayıs 2014 18:25

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun araştırmasına göre zorla çalıştırılan işçiler nedeniyle dünya çapında 150 milyar dolarlık yasa dışı kar elde ediliyor. Zorla çalıştırılanlara arasında en mağdur grup, göçmenler olarak belirlendi.   

Imogen Foulkes’nin BBC'de yer alan haberine göre, ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Raporun modern köleliğin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor” dedi. ILO'nun raporuna göre zorla çalıştırılan işçiler sayesinde elde edilen kar çalışanların cebine gitmiyor ya da kârdan vergi ödenmiyor.

Rapora göre zorla çalıştırılan işçilerin üçte ikisi seks endüstrisinde çalışıyor. Geri kalanlar ev içi işçilik, tarım ve inşaat sektöründe çalışıyor. Raporda çoğu zorla çalıştırılan işçilerin organize suç örgütlerinin baskısı altında olduğu ve bunlarla mücadele etmenin zor olduğu belirtiliyor.

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