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Ekonomi

ILO: Dünya gençliğinin yüzde 13'ü işsiz

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, dünya genelinde gençlerin yaklaşık yüzde 13'ünün işsiz olduğunu ve en az dört yıl daha bu durumun düzelmesinin beklenmediğini duyurdu

22 Mayıs 2012 14:40

 

Örgüt, yeni raporunda kalifiye bir çok gencin yarı zamanlı ve vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kaldığını vurguladı.
 
Raporda, altı milyon gencin hayal kırıklığı içinde iş aramayı dahi bıraktığı konusunda uyarıda da bulunuldu.
 
Uluslararası Çalışma Örgütü, hükümetleri istihdam konusunu baş öncelik kılmaya, eğitim programları oluşturmaya ve gençlere iş veren özel kurumlara vergi indirimi getirmeye çağırdı.
 
 

'İstihdam piyasası yavaş'

 
 
Örgüt Nisan ayı sonunda yayımladığı raporda da küresel istihdamın endişe verici durumda olduğunu ve yakın dönemde bir gelişme beklenmediğini bildirdi.
 
Örgüt, kemer sıkma önlemlerinin, özellikle gelişmiş ülkelerde istihdam yaratılmasını engellediğini belirtti.
 
Ekonomik büyümenin dünya çapında yavaşlaması ve daha fazla insanın istihdam piyasasına girmesi nedeniyle ILO durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.
 
Rapor, gelişmiş ülkelerde iş arayanların yüzde 40'ından fazlasının bir yılı aşkın süredir işsiz olduğunu, bunun da iş bulma süresinin uzadığını gösterdiğini de dile getirdi.
 
Ayrıca hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde genç işsiz sayısının giderek arttığını ve bunun sonuçlarının ağır olabileceği uyarısı yapıldı.
 
(BBC Türkçe)

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