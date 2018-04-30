İller Bankası temizliğe 1 yılda 25.5 milyon harcamış!

İller Bankası’nın temizlik malzemeleri ve temizlik hizmet alım işine 1 yılda 25.5 milyon lira harcamış. İller Bankası'nın 2016'da 821.4 milyon lira tutarındaki faiz dışı giderinde bulunduğu, bu paranın 265.9 milyon lirasının personel giderlerine gittiği ifade edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre İller Bankası'nın da temizlik malzemeleri ve temizlik hizmet alım işine 1 yılda tam 25.5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. Taşıt kiralamaya da 12.2 milyon lira harcayan kurum, özel güvenlik hizmetleri için de 11.1 milyon lira verdi. İller Bankası, bakım-onarıma da 4.8 milyon lira harcama yaptı.

Sayıştay'ın İller Bankası'nın 2016 Raporu'ndaki bilgilere göre, bankanın 1 yıldaki bazı önemli giderleri şöyle:

– Giderlerin 25.5 milyon TL'si temizlik malzemeleri ve temizlik hizmet alımı giderlerine harcanırken, 12.2 milyon lirası da kiralık taşıt aracı giderlerine verildi.

– Özel güvenlik hizmetleri alımına 11.1 milyon lira ayrılırken, 6.9 milyon lira da personel servis aracı ve vesait giderlerine harcandı.

– Tabldot hizmetleri giderlerine 6.8 milyon, aydınlatma, ısıtma ve su giderlerine 5.4 milyon lira gitti.

– 4.8 milyon lira, hizmet binası, lojman, konukevi, sosyal tesis ve kreş gibi gayrimenkuller ile menkullerin bakım ve onarım giderlerine harcandı.

– Posta, telgraf, telefon ve veri hattı giderlerinden oluşan haberleşme giderlerine, de 2.1 milyon lira verildi.

– 1.7 milyon lira temsil ve ağırlama giderlerine harcandı.

– 1.2 milyon lira, İller Bankası'nın kendisine ait taşıt araçlarına ait akaryakıt, bakım onarım ve diğer giderlerine ödendi.

– 437 bin lira, küçük demirbaş alım giderlerine verildi.

– 373 bin lira da reklam ve ilan giderlerine harcandı.

– 308 bin lira, nakliyat ve hamaliye giderlerine gitti.

– 126 bin lira, “Kanunen kabul edilmeyen” yiyecek, harcırah ve diğer giderlere harcandı.