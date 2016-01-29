İller Bankası, Şanlıurfa ile Tekirdağ'ı karıştırdı, 2 ay boyunca yanlış ödeme yaptı

İller Bankası, yüz ölçümü büyüklükleri peş peşe gelen Şanlıurfa ve Tekirdağ'ın yerlerini karıştırdı ve 2 ay boyunca Tekirdağ'a fazladan ödenek gönderdi. İddiaya göre ödenen tutar 200 bin liraya kadar çıktı. Hata fark edilince Tekirdağ'dan ödenek geri istendi. Belediye'nin bütçesini aşan geri ödeme için protokol imzalandı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, İller Bankası, 30 Mart 2014’te ‘büyükşehir’ statüsü kazanan 14 il için, yüzölçümlerine, nüfuslarına, köy sayılarına, kırsal alan nüfuslarına ve gelişmişlik endeksine göre genel bütçeden pay ayırdı.

Hesaplama sırasında, 19 bin 451 kilometrekarelik Şanlıurfa’nın yüzölçümü ile listede hemen ardından gelen 6 bin 313 kilometrekarelik Tekirdağ’ın yüzölçümü karıştırıldı.



Böylece Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bir yıl boyunca fazladan ödenek gönderildi. Tekirdağ’a yanlışlıkla fazla ödenen paranın, 200 milyon TL’yi bulduğu öne sürüldü.

‘2 aydır ödüyoruz"

Hatanın fark edilmesi üzerine İller Bankası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden parayı geri istedi.

Belediyenin yıllık bütçesinin neredeyse dörtte birine tekabül eden paranın geri ödemesi protokole bağlandı.

İller Bankası’nın, 2016’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ödeneğinde kesinti yaparak 200 milyon TL’yi taksit taksit geri alacağı öğrenildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olayı doğrularken, “Miktar 200 milyon değil, daha düşük. Maliye Bakanlığı’yla görüştük. Resmi sistem tamamlandı, protokole bağlandı. Parayı iade süreci 2 aydır devam ediyor” dedi.