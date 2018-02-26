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İller Bankası borçlu belediyeleri açıkladı; ilk sırada AKP'liler var

İller Bankası verilerine göre kredi borçları en düşük Artvin ve Iğdır Belediyesi

26 Şubat 2018 11:00

İller Bankası, belediyelerin kredi borçlarının miktarını açıkladı. İLBANK'a kredi borcu en yüksek 5 büyükşehir belediyesinin AKP'ye ait olduğu belirtildi. Listenin başındaysa Bursa Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.  İstifa eden Recep Altepe'nin yıllarca başkanlığını yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu, 1 milyar 73 milyon TL bulunduğu kaydedildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Bursa'nın ardından ise AKP'li Fatma Şahin'in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geliyor. Gaziantep'in borcu. 821 milyon TL. AKP'li Zeki Toçoğlu'nun başkanı olduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 805 milyon, Tahir Akyürek'in başkanı olduğu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 699 milyon, Menderes Türel'in başkanı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ise 614 milyon lira kredi borcu olduğu belirlendi. AKP'li 5 belediyenin İLBANK'a toplam kredi borcu 4 milyar 12 milyon lira olarak kayda girdi.

İller Bankası verilerine göre kredi borçları en düşük 5 il arasında; Uşak (26 milyon lira), Muş (21 milyon lira), Tunceli (16 milyon lira), Artvin (15 milyon lira) ile Iğdır Belediyesi (15 milyon lira) yer aldı.
Türkiye'de 81 il belediyesinin kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek için İller Bankası'ndan 2016 yılı içerisinde 15 milyar 42 milyon lira kredi kullandığı anlaşıldı.

 

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İller bankasıAKPli belediyeborçArtvin BelediesiIğdır Belediyesi

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