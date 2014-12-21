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İller Bankası aldığı lüks otomobilleri 'iş makinesi' gibi göstermiş

İller Bankası'nın hiçbir işle ilgisi olmamasına rağmen lüks araç aldığı ve araçların iş makinesi gibi gösterildiği belirlendi

21 Aralık 2014 12:21

Alt yapı ihalelerinde yapılacak işle hiçbir ilgisi olmamasına karşın firmalardan lüks otomobiller alan İller Bankası'nın söz konusu araçları işin yapılması için zorunlu olan iş makineleri gibi gösterdiği ortaya çıktı.

İller Bankası’nın yerel yönetimler için düzenlediği altyapı ihalelerinde yapılacak işle hiçbir ilişkisi olmamasına karşın bankanın kullanımı için aldığı son model lüks otomobilleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde bulunan “yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin programına uygun olarak yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlama” yükümlülüğüne dayandırdı. Başka bir deyişle lüks otomobiller “iş makinesi” kılıfıyla alınırken CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, “İşin yapılması için temin edilmesi zorunlu olan araçlar kepçe gibi iş makineleridir, lüks arabalar değildir. Lüks arabayla mı kazı yapılıyor?” diye konuştu.

Cumhuriyet’in “Kanalizasyondan lüks araç çıktı” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu, İller Bankası’nın ihale kapsamında bankanın kullanımı için onlarca lüks otomobil temin etmesi ve söz konusu otomobillerin bankayla ilişkisi bulunmayan kişilere tahsis edilmesini TBMM gündemine taşıyan CHP’li Dibek’e, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yanıt verdi.

Mahmut Lıcalı’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, banka ile ilgisi olmayan kişilere neden otomobil tahsisi yapıldığı sorusuna yanıt vermeyen Güllüce, kanalizasyon ve içme suyu gibi altyapı ihaleleri kapsamında son model lüks otomobilin teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulmasına yönelik şartname kapsamında alındığını ifade etti. Başka bir deyişle marka ve modelinin yanı sıra “ABS, klima, otomatik vites, CD çalar, mp3 çalar” gibi ek özellikleri bile belirtilerek temin edilen lüks otomobiller iş makinesi ve işin yapımında kullanılacak araç kapsamına sokuldu.

Bakan Güllüce, İller Bankası’nın Kamu İhale Yasası kapsamındaki ihalelerde sözleşme kapsamında yükleniciden temin edilen otomobillerin İller Bankası’na ait olmaması, bağış ve hibe yolu ile temin edilmemiş olması, hizmet ihalesi ile alınan araçlardan olmaması ve araçlar için İller Bankası bütçesinden herhangi bir ödenek ayrılmaması, araçlar için banka tarafından ödeme yapılmaması nedenleriyle banka tarafından hazırlanan esaslar kapsamında araçların kullanımı konusunda hassasiyet gösterildiğini ifade etti. Güllüce, otomobillerin sözleşme süresinin bitiminde yüklenici firmalara iade edileceğini kaydetti.

 

‘Kazılar lüks arabayla mı?’

 

CHP’li Dibek, Bakan Güllüce’nin alınan lüks otomobillere tam bir bahane bulduğunu belirterek, “Bakan lüks otomobilleri mevzuattaki işin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar başlığına dayandırdı. Buradaki söz konusu araçlar kepçe gibi iş makineleridir, lüks arabalar değildir. Lüks arabayla mı kazı yapılıyor?” diye konuştu.

 

Yönetim kuruluna otomobil

 

Güllüce, ihaleler kapsamında temin edilen otomobillerin İller Bankası’ndaki kullanımına ilişkin bilgileri de açıkladı. Buna göre, Kayseri’deki iki ihale kapsamında alınan araçlar İstanbul ve Trabzon’da; Konya’daki iki ihale kapsamında alınan araçlar Teftiş Kurulu ile Risk Yönetimi’nde; İstanbul’daki kanalizasyon ihalesinden alınan araç Trabzon’da; Eskişehir’deki dört ihaleden alınan araçlar İhale Dairesi Başkanlığı, Sosyal Tesis Müdürlüğü, Yönetim Kurulu üyesi ve Bilgi İşler Daire Başkanlığı’nda; İstanbul’daki dört ihaleden temin edilen araçlar, Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı’nda kullanıma sunuldu.

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Lüks arabaiş makinesiiller bankası

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