-İLK YARIDA FENERBAHÇE ÜSTÜN İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 2. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Alex'in ceza alanına gönderdiği topu, kaleci Oğuzhan tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza alanının solunda topu kontrol eden Yobo'nun pasıyla ceza yayına doğru hareketlenen Stoch, ceza alanına girmeden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Oğuzhan'ın sağından filelere gönderdi: 1-0 10. dakikada Stoch'un pasıyla soldan ceza alanına giren Andre Santos, meşin yuvarlağı Alex'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı. 17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sağdan ceza alanına giren Semih'in ortasında, ceza alanı içinde Alex'ten önce Can'ın müdahale ettiği top, Brezilyalı futbolcunun da dizine çarparak, taca çıktı. 19. dakikada İbrahim Akın'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Holmen'in şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti. 24. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Alex'in sert şutunda, kaleci Oğuzhan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 27. dakikada ceza yayı içinde Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kaparak, hızla ceza alanına giren Semih'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, ileri çıkan kaleci Oğuzhan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 29. dakikada Andre Santos'un pasıyla soldan ceza alanına giren Semih'in aut çizgisine yakın yerden vuruşunda, kalesinden çıkarak savunma oyuncusu gibi Semih'i takip eden kaleci Oğuzhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı. 30. dakikada İbrahim Akın'ın ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top direği adeta sıyırarak yan ağlarda kaldı. 34. dakikada Holmen'in sağ kanattan yerden ortasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Holosko'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı. 39. dakikada sağdan Cihan'ın ortasında ön direkte Tum'un kafa vuruşunda, kaleci Volkan iki hamlede topu kontrol etti. 45. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında ceza alanı içinde ön direkte Alex, kafa vuruşuyla topu yere çarptırarak, uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0 Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Cristian, Emre, Stoch, Alex, Semih İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan, Rızvan, Can, Metin, Ekrem, Mahmut, İbrahim Akın, Cihan, Holmen, Holosko, Tum Goller: Dk. 2 Stoch, Dk. 45 Alex (Fenerbahçe)