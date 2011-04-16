-İLK YARIDA BUCASPOR ÖNDE ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Bucaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 7. dakikada Doğan'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Gabriç'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 14. dakikada Erkan'ın kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Musa'nın kafayla yaptığı vuruşta, kaleci Senecky meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 18. dakikada Gabriç'in sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Murat, meşin yuvarlağın gelişine yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0 30. dakikada Jebrin'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top, kaleci Senecky'yi yanıltarak ağlarla buluştu: 1-1 33. dakikada Murat'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında topu son olarak önünde bulan Özgür'ün vuruşunda, Jebrin meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. 38. dakikada Özgür'ün ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Atilla topu kornere tokatladı. 40. dakikada Leko'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top üst direkten döndü. 45. dakikada Erkan'ın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısı, Bucaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Ankaragücü: Senecky, Uğur, Rajnoch, Aydın, Özgür, Adem, Gabriç, Kağan, Murat, Vittek, Doğan Bucaspor: Atilla, Serkan, Onur, Orhan (Dk. 39 Ediz), Erkan, Leko, Sercan, Jebrin, Ragıp, Musa, Ali Goller: Dk. 18 Murat (Ankaragücü), Dk. 30 Jebrin, Dk. 45 Erkan (Bucaspor) Sarı kartlar: Dk. 44 Aydın (Ankaragücü), Dk. 45 Erkan (Bucaspor)