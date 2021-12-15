İlkokulda 'taciz' iddiası: Gözaltına alınan öğretmen açığa alındı

Samsun’da bulunan bir ilkokulda görevli öğretmen Y.Ö., “öğrencileri taciz ettiği” iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Konunun duyulması üzerine veliler okulun önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Açıklama yetkisi olmadığını, konunun adli makamlara olduğunu söyleyen okul müdürüne veliler tepki gösterdi. Daha sonra polis ekipleri okula sevk edilerek okulun güvenlik kamera görüntülerine el konuldu.

“Olayın üstünün kapatılmaması lazım”

Tacize uğrayan çocuklardan birinin ailesi okul önünde açıklama yaptı. Baba K.P., “Tacize uğrayan çocuklardan biri de benimki. Şu anda emniyete gideceğim. Bu olayın üstünün kapatılmaması, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Buradaki çocukların hepsi senin, benim diye bir kaide yok. Kimse kimsenin çocuğuna dokunamaz, temas da edemez. Şikayetçi olan aileler var. Emniyete gideceğim, şikayette bulunacağım. 3 çocuk, benimkiyle birlikte 4. Aileler, ‘isim cisim çıkmasın’ diye utanmazlarsa, daha gerisi de gelebilir. Belki de daha fazla” dedi.

Samsun Valiliği açıklama yaptı

Öte yandan olaya ilişkin Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Aralık 2021 Çarşamba günü basın yayın organlarında 'Samsun’da Öğretmenden Öğrencilere Taciz İddiası' başlıkla çıkan haberlerde bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir”. (İHA)