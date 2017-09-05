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İlkokulda silahlı kavga paniği; 1 ölü 2 ağır yaralı (2)

 Uğur AYAZSIN /İSTANBUL,(DHA) Ümraniye'deki Fatih İlkokulunda öğrenci servisi firması sahipleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada yaralanıp hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

05 Eylül 2017 17:03


 Uğur AYAZSIN /İSTANBUL,(DHA) Ümraniye\'deki Fatih İlkokulunda öğrenci servisi firması sahipleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada yaralanıp hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1\'i hayatını kaybetti. Ağır yaralı 2 kişinin tedavisi sürüyor.  
Okul bahçesinde kayıt sırasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavkavgaya dönüştü.  Kavgada vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Ramazan Sarı ve Cüneyt Elik (27) hastaneye götürüldü. Ağır yaralılardan Cüneyt Elik hastanede hayatını kaybetti. Elik\'in ölüm haberini alan yakınları hastanede fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Ramazan Sarı\'nın tedavisi ise sürüyor. Kavgada 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan üçüncü kişi, Kerem Beyazıt\'ın tedavisi ise bir başka hastanede sürüyor. Polisin hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

(FOTOĞRAF)
 

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