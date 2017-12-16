İlkokulda çiğköfte yiyen öğrenciler rahatsızlandı

Ayşe Havva GEYİK/SELÇUK(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesindeki bir ilkokulda, Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen kermeste çiğ köfte alıp yiyen bazı çocuklar rahatsızlandı.

Selçuk 8 Eylül İlkokulu\'nda Yerli Malı Haftası nedeniyle dün Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi. Kermes kapsamında öğrenci velileri tarafından getirilen çeşitli yiyecekler, Okul Aile Birliği yararına satışa sunuldu. Kermesteki aynı çiğköfteden satın alıp yedikleri belirtilen yaklaşık 40 öğrencide bulantı ve kusma şikayetinin görülmesi üzerine, okula sağlık ekipleri çağırıldı. Ambulans sevk edildikleri Selçuk Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan çocuklarda besin zehirlenmesi belirtileri olduğu anlaşıldı. Yedikleri çiğköfte nedeniyle rahatsızlandıkları sanılan öğrenciler, birkaç saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.