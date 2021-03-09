İlkokulda ‘başörtü’ krizi: Eğitim İş, öğretmen ve müdürün açığa alınmasına tepki gösterdi: Yönetmeliği uyguladılar, hedef gösterildiler

İzmir’deki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencisi kız çocuğu, başörtüsü nedeniyle okula alınmadı. Olayın kamuoyunda duyulmasının ardından MEB, okul müdürü ile öğretmenin açığa alındığını duyurdu. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğretmenlerin yönetmeliği uyguladığını belirterek, “Bu olay üzerinden öğretmenler hedef gösterilemez” dedi.

Haklarında soruşturma başlatarak açığa alınan okul yöneticisi ve öğretmen, MEB’in “Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” ile öğrencilerinin okul içinde başı açık bulunacağının açıkça karara bağlanmasına dikkati çekti.

Yönetmelikte, öğrencilere getirilen kılık kıyafet sınırlamaları şöyle sıralandı: ►Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez. ►Okullarda yüzü açık bulunur, saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. ►Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur. “Yönetmeliğe göre hareket eden öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik linç kampanyası başlatılamaz”

BirGün'de yer alan habere göre, MEB’in öğrencilerin okul içerisinde nasıl giyineceğiyle ilgili yönerge ve kurallarının çok açık olduğunun altını çizen Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu olay üzerinden öğretmenler hedef gösterilemez” dedi. Okul yönetiminin yalnızca, çocuğun sınıftan çıkartılması ve ailesinin çağırılması konusunda daha temkinli davranması yönünde eleştirilebileceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Ama sonrasında yaşananlar çok vahimdir. Öğrenci velisinin çevresindeki tarikatlar ve STK’leri arayarak hem okul idaresini hem de öğretmenleri hedef göstermesi suçtur. MEB’ bağlı bir okulda kimse yönetmeliklerin dışında hareket edemez. Yönetmeliği uygulayanlar hedef gösterilemez. Yönetmeliğe göre hareket eden öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik linç kampanyası başlatılamaz.”