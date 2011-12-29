İlkokul ve anasınıfı hariç tüm okullar şehir dışına!



T24 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ilkokullar ve ana sınıfları dışındaki diğer eğitim kurumlarının şehrin doğu, batı, kuzey, güney taraflarında oluşturulacak kampüslere taşınacağını bildirdi.



Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi kapsamında, Ankara Valiliği ile Söğütözü İnşaat adına Salih Bezci ile 32 derslikli bir okul binasının yapımına yönelik protokol imzalandı.



Makamında, aynı zamanda ATO Başkanı da olan Bezci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan ile bir araya gelen Ankara Valisi Yüksel, okul protokollerine yönelik çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerini söyledi.



Senenin son protokolünü imzaladıklarını belirten Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in de söz konusu törene katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Sayın Gökçek, bugüne kadar okul protokollerinde yoktu ama yüreği hep vardı” diyen Yüksel, Gökçek'in sürekli olarak işadamlarına Ankara'da okul yapmaları yönünde telkinlerde de bulunduğunu anlattı.



Yıl boyunca bugünkü ile birlikte okul yapımına yönelik toplam 31 protokol imzaladıklarını bildiren Yüksel, Ankara'da derslik yapımı konusunda hayırseverlerin büyük katkısının olduğunu vurguladı.



Bu sene eğitime, hayırseverlerin yaklaşık 100 milyon Türk Lirasına yakın katkısının olduğunu anlatan Yüksel, “Ankara'da bulunan, Ankara'nın suyunu içen, havasını soluyan ve ekmeğini yiyen, 'Ben Ankaralıyım' diyen, hali vakti yerinde olan tüm Ankaralıları okul protokolü yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.



Vali Yüksel, gelecek yıl okul yapımına yönelik protokol törenlerinin artması temennisinde de bulundu.





Başkente eğitim kampüsleri



Ankara Milli eğitimine yön verecek önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını ve bununla ilgili bugün bir toplantı yapacaklarını da bildiren Yüksel, şunları söyledi: İlkokullar ile ana sınıflarının şehir içinde bırakılacak ve diğer eğitim kurumları doğu, batı, kuzey, güney akslarına metro sistemleri ile önümüzdeki yıllarda taşınacak. Bir kampüsün içinde, yani bir okullar şehri alanında 30-50 okul bulunacak. Onun içinde yüzme havuzları, alışveriş merkezleri, sağlık üniteleri yapmak, her istikamete sabah metro araçlarıyla birkaç bin öğrenci götürüp, akşam tekrar şehre döndürmeyi amaçlayan, yeni anlayışa kavuşturacak çok önemli bir projeyi tartışacağız.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek ise kampüsler konusunda belediye olarak başta alt yapı olmak üzere katkı vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Gökçek, söz konusu projenin hayırseverlerin de yardımı ile kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu.





'Türkiye'de belki bir ilk'



ATO Başkanı Bezci ise, Armada ortakları olarak imzalanacak protokol kapsamındaki okulu yapacaklarını söyledi. Ortakların daha önce bireysel olarak 6 okul yaptığını anımsatan Bezci, 32 derslikli yeni okulun Armada ortakları olarak yapılacağını söyledi.



Bezci, ATO olarak ise gelecek yıl bir endüstri meslek lisesi ile dış ticaret koleji yapmayı planladıklarını bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydoğan da, Vali Yüksel'in bahsettiği proje hakkında kısa bilgi verdi.



Aydoğan, Eğitim Kent Projesi'nin Türkiye'de belki ilk defa olacağını belirterek, şehirde gerçek anlamda bir eğitim kentinin kurulmasını planladıklarını söyledi.



Eğitime desteklerinden dolayı Bezci'ye teşekkür eden Aydoğan, Salih Bezci'nin daha önce bir lise ve ilköğretim okulu yaptırdığını da anımsattı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim konusundaki destekleri hakkında da kısa bilgi veren Aydoğan,Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi kapsamında

Ankara'nın, hayırseverlerin katkılarıyla Türkiye genelinde ön sıralarda yer aldığını ifade etti.

Konuşmaları ardından Vali Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Aydoğan ve ATO Başkanı Bezci tarafından protokol imzalandı. İmzaların atılmasının ardından Vali Yüksel, Bezci'yi alnından öperek, tebrik etti. İmzalanan protokol kapsamında, Altındağ'da 32 derslikli bir imam hatip lisesi yapılması planlanıyor. 960 öğrenci kapasiteli okul projesinin 6 milyon 700 bin liraya mal olacağı bildirildi.







