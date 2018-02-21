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İlkokul öğretmeni, 9 yaşındaki öğrencisini darbetmekle suçlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, öğretmeni Y

21 Şubat 2018 15:28

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde, öğretmeni Y.S.K. tarafından darbedildiği ileri sürülen ilkokul öğrencisi Ali Osman A.\'nın (9) ailesi, jandarmaya şikayette bulundu. İfadesine başvurulan öğretmen Y.S.K. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Bozdoğan\'ın kırsal Çamlıdere Mahallesi\'nde bulunan Şehit Musa Sarısaç İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Ali Osman A., iddiaya göre, öğretmeni Y.S.K. tarafından darbedildi. Okul çıkışı eve giden Ali Osman A., durumu ailesine anlattı. Anne- baba, oğullarını da yanlarına alarak, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gidip, öğretmenden şikayetçi oldu. Jandarma, Ali Osman A.\'yı Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk etti. Hastanede muayenesi ve tedavisi yapılan küçük çocuğun başında darp ve çizik izine rastlandı. Ali Osman A.\'ya darp raporu verildi. Jandarma, olayla ilgili öğretmen Y.S.K.\'nin ifadesine başvurdu. Sağlık problemleri nedeniyle sinirlenip, öğrencisini darbettiğini ve sonra pişman olduğunu söylediği öğrenilen Y.S.K. hakkında, Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.
\'DAYAK YESİNLER, DİYE EMANET ETMİYORUZ\'
Olayın takipçisi olacaklarını belirten baba Durmuş A. (57), \"Çocuklarımızı öğretmenlere, \'dayak yesinler\' diye emanet etmiyoruz. Bir öğretmen, öğrencisini nasıl darbeder? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Okullarımızda, bu tür istenmeyen olaylar olmamalı. Bugün benim başıma gelen, yarın başkasının başına gelir. Kafasında morluklar var, çizikler var. Öğretmenden şikayetçiyiz\" dedi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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