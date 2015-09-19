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İlkokul öğrencisine Rize'yle ilgili bu şiir okutuldu: Kızdırırsan çeker sokar bıçağı...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin yıldönümü için düzenlenen törende okutulan şiir tepki çekti

19 Eylül 2015 23:39

Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize’ye gelişinin 91. yıldönümü nedeniyle düzenlenen resmi törende Çay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi M.Y.’ye okutulan şiir tepki çekti. “Karadeniz’in incisidir Rize” başlığını taşıyan şiirdeki “Silah yapar silah atar cesurdur" ve "Kızdırırsan çeker sokar bıçağı” şeklindeki dizeler eleştirilere konu oldu.

Evrensel’den Tolga Alp Turgut’un haberine göre, törene Rize Vali Vekili Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Semih Coşkun, Rize Belediye Başkan Vekili Sultan Yılmaz, Emniyet Müdürü Adem Çakıcı’nın yanı sıra askerler ve öğrenciler katıldı.

Tören sonrasında konuşan Emniyet Müdürü Adem Çakıcı, şiirin Rize’yi olumsuz tanıtan ifadeler içerdiğini söyledi. Şiiri okuyan M.Y. ise şiiri kendisine öğretmenlerin verdiğini söyledi. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

'Bir çocuk bu dizeleri nasıl okuyabilir?'

 

Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Rize Fındıklı Temsilcisi Beyhan Yıldız, “Bir öğretmenin böyle bir şiiri hazırlayarak öğrencisine okutulması endişe verici. Bir çocuk bu dizeleri nasıl okuyabilir? Korkunç. Çocuklarımıza nefret tohumları ekilmesinden kaygılanıyorum” dedi.

Yıldız, “Atatürk’ü anlatan veya Rize’nin çayından, fındığından bahseden bir şiir okutulabilirdi. Rizeliler olarak ‘Silah yaparız’ lafını anlarız da, ‘Çeker sokar bıçağı’ gibi bir söz nereden çıktı?” diye konuştu.

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