-İLKOKUL ÖĞRENCİSİ HUSUMET KURBANI EDİRNE (A.A) - 16.02.2011 - Edirne'nin Havsa ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız, başına taşla vurularak öldürülmüş bulundu. Şerbetli Köyünde İlkay ve Emine K. çiftinin kızları ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Hasret, dün akşam okuldan eve dönmeyince ailesi jandarmaya başvurdu. Jandarma tarafından yapılan incelemede, küçük kızın okula gitmediği belirlendi. Aileden edinilen bilgiler doğrultusunda, aralarında husumet olduğu tespit edilen aynı köyde yaşayan S.Ş. isimli kadın ile oğlu S.Ş. gözaltına alındı. Zanlıların ifadesi üzerine kullanılmayan bir evde, iz takip köpekleriyle yapılan aramada, küçük kızın cesedi kullanılmayan odada toprak zemine gömülü bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından küçük Hasret'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde, küçük kızın kafasında darbeler olduğu tespit edildi. Her iki ailenin arasında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenildi.