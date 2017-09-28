İlkokul öğrencilerinin sınıf kavgası adliyede sonuçlandı

İZNİK (Bursa)- BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki M.D., sınf arkadaşı tarafından dövüldü. Olayı, çocuğunu almaya gelince okul önünde öğrenen M.D.\'nin ailesi öğrencinin annesi ve ilgisiz kalmakla suçladığı okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Olay, İznik İlçesi\'ndeki bir ilkokulda geçen hafta cuma günü meydana geldi. 2-C sınıfı öğrencisi M. D., iddiaya göre, aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşı 7 yaşındaki E.E.G. tarfandın dövüldü. Yere de düşen ve gözlüğü kırılan M.D. yüzün yüzünde şişlikler gözlerinin altında morluklar oluştu. Eğitim sonrası almak için geldiği okulun önünde oğlu ile karşılaşan Gümüş D. gerçeği öğrenince şok oldu. Okul yönetiminin kavga olayında duyarsız kaldığını kendisini bilgilendirmediğini söyleyen Gümüş D., dayak atan öğrencinin annesinin, \"Kusura bakma. Ben 20 yıl sonra bu çocuğa sahip oldum. O yüzden dövemem de kızamam da\" demesine sinirlendi. Gümüş D., daha sonra ilçe devlet hastanesinden rapor aldıktan sonra savcılığa giderek E.E.G.\'nin annesi ve ilgisiz kalmakla suçladığı okul idaresi hakıknda suç duyurusunda bulundu. Anne Gülsima Demir, “Oğlumu bu halde görünce şoke oldum. Böyle mi sahip çıkılıyor çocuklarımıza. Biz güvenerek evladımızı teslim ediyoruz, onlar çocuklarımıza böyle mi değer veriyor. Şikayetçiyim” diye konuştu.



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