T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlkokul öğrencilerinin sınıf kavgası adliyede sonuçlandı

İZNİK (Bursa)-  BURSA'nın İznik İlçesi'nde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki M

28 Eylül 2017 17:43

İZNİK (Bursa)-  BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki M.D., sınf arkadaşı tarafından dövüldü. Olayı, çocuğunu almaya gelince okul önünde öğrenen M.D.\'nin ailesi öğrencinin annesi ve ilgisiz kalmakla suçladığı okul yönetiminden şikayetçi oldu.
Olay, İznik İlçesi\'ndeki bir ilkokulda geçen hafta cuma günü meydana geldi. 2-C sınıfı öğrencisi  M. D.,  iddiaya göre, aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşı 7 yaşındaki E.E.G. tarfandın dövüldü. Yere de düşen ve gözlüğü kırılan M.D. yüzün yüzünde şişlikler gözlerinin altında morluklar oluştu. Eğitim sonrası almak için geldiği okulun önünde oğlu ile karşılaşan Gümüş D. gerçeği öğrenince şok oldu. Okul yönetiminin kavga olayında duyarsız kaldığını kendisini bilgilendirmediğini söyleyen Gümüş D., dayak atan öğrencinin annesinin, \"Kusura bakma. Ben 20 yıl sonra bu çocuğa sahip oldum. O yüzden dövemem de kızamam da\" demesine sinirlendi. Gümüş D., daha sonra ilçe devlet hastanesinden rapor aldıktan sonra savcılığa giderek  E.E.G.\'nin annesi ve ilgisiz kalmakla suçladığı okul idaresi hakıknda suç duyurusunda bulundu. Anne Gülsima Demir, “Oğlumu bu halde görünce şoke oldum. Böyle mi sahip çıkılıyor çocuklarımıza. Biz güvenerek evladımızı teslim ediyoruz, onlar çocuklarımıza böyle mi değer veriyor. Şikayetçiyim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bursa  BURSAOlayıOlayEğitimGümüşOkulBenAnne Gülsima DemirBöyleBizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24