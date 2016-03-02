İlkokul öğrencilerine tavsiye kitabında "Çok eşli Nasreddin Hoca" örneği!

İstanbul’da çeşitli okullarda görevli öğretmenler tarafından tavsiye edilen okuma listeleri arasında yer alan, Oscar Brenifier ve İsabelle Millon imzalı “Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek” kitabındaki “Seçme ve Fark Etme” bölümünde yer alan 'İki Eş' başlıklı öykü velilerin tepkisi çekti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, 8 yaş üzeri çocuklara yönelik olarak basılan ve okullara dağıtılan kitapta, ”Çok eşliliğin olağan ve sevimli gösterilmeye çalışıldığını” savundu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Engin, Bakan Avcı’ya bu kitaptan ne kadar kaç adet basıldığını ve hangi okullara satıldığını sordu.

Yayıncısı tarafından “her yaş” grubuna hitap ettiği iddia edilen kitabın çeşitli okullarda 2. sınıftan 8. sınıfa dek tavsiye edilen okuma listeleri içerisinde yer aldığının velilerce dile getirildiğini belirten Engin, bakanlığın bu durumdan haberdar olup olmadığını sordu. Engin, ”Bu ve benzeri kitaplar bakanlığınız tarafından herhangi bir ön denetimden geçirilmekte midir?. Kitaplardaki cinsiyetçi öğeler bugüne dek neden ayıklanmamıştır? İktidarınız bu konuda neden yeterince istekli bir tutum sergilememektedir? Bu kitabın eğitimcilerce tavsiye edilmesi ve öğrencilerce okunmasını önlemek için şimdiye dek bakanlığınız nezdinde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Bu kitaba ilişkin bakanlığınıza gelen herhangi bir şikâyet mevcut mudur?” sorularının da yanıtlanmasını istedi.

Çağdışı eğitim

Nüktedan kişiliği ile öne çıkan Nasreddin Hoca’nın bu kitapta “iki teyze kızı ile evli bir adam” olarak yansıtıldığını vurgulayan Engin şöyle dedi: “Kitabın arka kapağında çocuklara Nasreddin Hoca fıkraları üzerine biraz daha düşünerek alt metinlerini okuma becerisi kazandırmanın ve derinlerde yatan felsefi kavramlarla tanıştırmanın amaçlandığı yazılı. Fakat gerçekte çok eşliliği gencecik zihinlerin bilinçaltına sinsice yerleştirme ve sevimli gösterme çabasını yansıtmaktadır. Bu durum çağdaş Türkiye’nin aile yapısına ve toplumsal değerlerine de aykırıdır. Gelişmiş ülkeler okul öncesi eğitimden başlayarak yaratıcı beyinler yetiştirmeye çalışırken, ülkemizde böyle bir kitabın okullarımızda tavsiye edilmesi, geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza nasıl çağ dışı bir eğitim sunulduğunun ve geleceğimizi nasıl kaybetmekte olduğumuzun tipik bir göstergesidir”

"Çok eşli Nasreddin Hoca"

Kitaptaki öyküye göre Nasreddin Hoca, Leyla ve onun teyzesinin kızı Ceren isimli iki eşi olan biri olarak yansıtılıyor. Leyla ve Ceren de, kimi daha çok sevdiğini öğrenmeye çalışmak için Nasrettin Hoca’yı sıkıştıran ve bu sebeple sürekli birbirleriyle tartışan kadınlar olarak anlatılıyor. Kitapta öyküye ilişkin sorularda ise “Nasreddin Hoca iyi bir koca mıdır?”, “Nasreddin Hoca’nın verdiği cevap iki kadını da mutlu eder mi?”, “Nasreddin Hoca neyi ölçüt alarak iki eşi arasında seçim yapmaktadır?” gibi çocuklarda kafa karışıklığı yaratabilecek sorular yer alıyor.