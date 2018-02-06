İlkokul öğrencileri cephedeki Mehmetçiğe hitaben 5 bin mektup yazdı

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt\'ta ilkokul öğrencileri Afrin\'de terör örgütü PKK/YPG\'ye karşı savaşan Mehmetçiğe hitaben 5 bin mektup yazdı. Mektuplar bir heyet tarafından önce Ankara\'da Milli Savunma Bakanlığı\'na oradan da Afrin\'e ulaştırılacak.

Esenyurt 15’liler Platformu tarafından ilçe meydanına kurulan çadırda Esenyurtlu öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı 5 bin mektup, Yeni Belediye Meydanında, Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından uğurlandı. Bir heyet tarafından önce Ankara\'ya Milli Savunma Bakanlığı’na oradan da Afrin’e götürülmek üzere otobüsle yola çıkan mektupları, sivil toplum kurumları ve binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile uğurladı.

“ÇOK ÖNEMLİ VE BİR O KADAR MANEVİ BİR İŞ”

Uğurlama töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Bugün burada çok önemli ve bir o kadar da manevi bir işi başarmış olmanın mutluluğu ile bir araya geldik. Bu güzel çalışmayı düzenleyen Tokat Dernekler Federasyonu’nu ve 15’liler grubunu yürekten tebrik ediyorum. 5 bin mektup toplayarak çok önemli bir iş başardılar diye düşünüyorum. Bu mektuplar ilçemizde ilkokul 4’ncü ve 5’nci sınıf öğrencilerimizin kendi el yazıları ile yazarak, cephede savaşan, Türkiye’nin istiklali, bizim buradaki huzurumuz ve çevremizdeki komşularımızın da bulundukları yerde huzur içinde yaşamaları, ülkemizi de bir yandan çevirmeye çalışan güçlerin önünü kesmek için ülkemizin dışında savaşan askerlerimize yazılan mektuplardır” dedi.

“SİZ GİTSENİZ YERİNİZE BİZ GELİRİZ”

Alatepe, “Bu mektuplar, siz orada savaşın biz burada arkanızdayız. Siz gitseniz yerinize bizler geleceğiz. Bu ülkeyi, bu toprakları kimseye teslim etmeyeceğiz, mektuplarıdır. Bu toprakların ne zor şartlar altında kazanıldığını bilen insanlar olarak, biz çocuklarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda karşımıza ne çıkarsa çıksın, savaşsa savaş, barışsa barış, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yurtta barış istiyoruz evet, dünyada da evet barış istiyoruz. Fakat biz barışı bizimle barış yapmak isteyenlerle istiyoruz. Savaşmak isteyenler varsa onlara da gereken cevabı veririz” diye konuştu. Esenyurtlu öğrencilerin cephedeki Mehmetçiğe moral vermek için yazdıkları 5 bin mektup önce Ankara\'ya , oradan da Afrin\'e ulaştırılacak.

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