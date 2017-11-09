İlkokul öğrencileri bedenleriyle 'ATA' yazısı oluşturdu

Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde yan yana gelerek \'ATA\' yazısı oluşturdu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıldönümü nedeniyle Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Mustafa Tetik, öğretmenler Canan Çabar, İhsan Erdem, Fatma Kurtuluş ve Kazım İşbilen tarafından öğrencilerin katılımı ile koreografi hazırlandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'nın da destek verdiği projede 2 ve 4\'üncü sınıflarda eğitim gören 94 öğrenci okul bahçesinde yan yana durarak \'ATA\' yazısı oluşturdu, 6 öğrenci de Türk bayrağı açtı. 100 öğrenciyle gerçekleştirilen görüntü, havadan drone ile kaydedildi. Okul Müdürü Mustafa Tetik, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'ya projeye katkıları nedeni ile teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI