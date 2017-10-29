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İlkokul öğrencileri, Atatürk kıyafetleriyle podyuma çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'ndeki bir ilkokulun öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk'ün giydiği kıyafetlerin defilesini düzenleyerek, kutladı

29 Ekim 2017 21:10

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'ndeki bir ilkokulun öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Atatürk\'ün giydiği kıyafetlerin defilesini düzenleyerek, kutladı.
Güzelbahçe\'de bulunan Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlkokulu\'nun öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı\'nı Mustafa Kemal Atatürk\'ün giydiği kıyafetlerin benzerini giyerek, kutladı. Okul Müdürü Mete Konca öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, 29 Ekim\'i farklı şekilde kutlamaya karar verdi. Atatürk\'ün yaşamı boyunca giydiği kıyafetlerin aynısı, öğrencilere göre dikildi. Sınıf öğretmenleri Ülkü Sönmez ile Günnur Cengizay ise öğrencilere modellik dersi vererek, \'Atatürk Kıyafetleri Defilesi\' öncesi öğrencileri hazırladı. Öğretmenlerle velilerin kendi imkanlarıyla diktiği Atatürk kıyafetleri, öğrencilere giydirildi. Okul bahçesine yapılan podyuma çıkan öğrenciler, Atatürk kıyafetlerini sergiledi. Defile sırasında bazı veliler, gözyaşlarını tutamadı.
İkinci sınıfta okuyan kızı Firdevs\'i Atatürk kıyafetiyle gördüğünde çok duygulandığını söyleyen Esin Doğan, \"Kızımı Atatürk kıyafeti içinde görünce çok duygulandım. Ben dahil olmak üzere bazı veliler gözyaşlarına boğulduk. Çok güzel bayram kutlaması oldu. Bunun hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çok gururlandık, cumhuriyete ve Atatürk\'e sahip çıkacağız\" dedi. 

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