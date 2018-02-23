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İlkokul öğrencileri, askerlerle birlikte komando yemini etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'taki Albayrak İlkokulu öğrencileri, Afrin'deki Mehmetçiklere destek için ziyaret ettikleri Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle birlikte komando yemini etti

23 Şubat 2018 17:21

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'taki Albayrak İlkokulu öğrencileri, Afrin\'deki Mehmetçiklere destek için ziyaret ettikleri Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda askerlerle birlikte komando yemini etti.
Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için mektup yazan öğrenciler, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut\'u ziyaret etti. Öğrenciler, yazdıkları mektupları Afrin\'e ulaştırılmak üzere askerlere teslim ederken onlara sevgi gösterisinde de bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla \"Her Türk asker doğar\", \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları atan öğrenciler, jandarma araçlarına da bindi. Ardından askerler komando yemini etti, öğrenciler de tekrarladı. Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını havaya kaldırarak yemini gür bir sesle söyleyip askerlere eşlik etti.
Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Albayrak İlkokulu Müdürü İsa Yıldız, Afrin\'deki Mehmetçik\'e destek olma adına ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber karınca kararınca Mehmetçik Vakfı\'na küçük bir de bağış yaptık. Özellikle asker ve öğrencilerimize moral ve motivasyon verebilmek için ziyarette bulunduk. Ordumuza başarılar diliyoruz\" dedi.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencilere ve beraberindeki öğretmenlerine teşekkür etti.

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