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İlkokul müfredatı sil baştan yenileniyor

4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminde okula başlama yaşının 5-6 (60-72 ay) yaşa çekilmesiyle, ilkokul müfredatı sil baştan yenileniyor.

06 Nisan 2012 10:14

4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminde okula başlama yaşının 5-6 (60-72 ay) yaşa çekilmesiyle, ilkokul müfredatı sil baştan yenileniyor. Yeni sistemde çocuklar 1’inci sınıfın ilk yarısı oyun oynayacak, ikinci yarısı okuma yazma öğrenecek.

Hürriyet'ten Esra Kaya'nın haberine göre, 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sistemiyle ilgili müfredatı yenilemek için komisyon kuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, okulla ilk kez tanışan minik öğrencilere okuma ve yazmayı oyunla öğretecek. Buna göre 5 yaşındaki ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin ilk eğitim döneminde oyun oynama ve sosyal becerilerini gelişmelerine ağırlık verilecek. 2’nci eğitim döneminde ise okuma yazma eğitimi verilecek. Bu sayede öğrencilerin okuma yazma öğrenmede yaşadıkları stres sona erdirilecek.

 

Sınıf öğretmenleri 1. sınıflara

 

Öğrencilerin 1’inci sınıfta çok zorlanmayacağını belirten MEB yetkilileri, sindire sindire okuma yazma öğreneceklerini savundu. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık’ın verdiği bilgiye göre, yeni sistemle birlikte okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliğinde herhangi bir sıkıntı da yaşanmayacak. 5 yaşında okula başlayan ilkokul birinci sınıfların dersine sınıf öğretmenleri girecek. Yeni müfredatın en kısa zamanda hazırlanması için çalışmalar sürüyor.

 

Hedef 4 yaşta okul çağı

 

Okul öncesi eğitimin yeni sistemde zorunlu olmamasına rağmen 4 yaş çağ nüfusunda okullaşma oranlarının artırılması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirten Kocabıyık, “Sayın bakanımız bu yönde talimat verdi. Hedefimiz 48 ay çağ nüfusunda yüzde 100 okullaşma oranına ulaşmak. Özellikle dezavantajlı çocuklarımız için çalışmalar yapıyoruz” dedi.


 

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