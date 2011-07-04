-İLKOKUL MEZUNUNA EHLİYETTE SON GÜN YARIN ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilkokul mezunlarının ehliyet alabilmeleri için belirlenen süre yarın sona erecek. İlkokul mezunu olup, sürücü belgesi bulunmayan çok sayıdaki kişi, fırsatı kaçırmamak için kurslara kayıtlarını yaptırdı. Merkez Sürücü Kursu Sorumlusu Necibe Öner, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilkokul mezunlarının ehliyet alabilmeleri için tanınan sürenin yarın dolacağını anımsattı. Öner, Avrupa'da sürücü belgesi alınması için sadece okur yazarlık duruma bakılmasına karşın Türkiye'deki bu uygulamanın pek çok sürücü adayı olmayı isteyen ilkokul mezununu üzdüğünü belirtti. Özkanlar Sürücü Kursu Sahibi Emine Özkan Yapıcı da, son kurs döneminde ilkokul mezunu sürücü adaylarının kayıtlarına öncelik verdiklerini söyledi. İlkokul mezunlarının ehliyet alabilmeleri için belirlenen sürenin uzatılması gerektiğini ifade eden Yapıcı, ''Son dönem kursiyer kayıtlarımızda ilkokul mezunlarının başvurularında patlama oldu. 81 kayıt kontenjanın şu anda 50'sini ilkokul mezunları oluşturuyor. Biz de son kurs döneminde ilkokul mezunlarının avantaj sağlaması için diğer kursiyer kayıtlarını azalttık. Sürücü belgesi verilirken diploma yerine, direksiyon eğitimine önem verilmesinin daha doğru olacağını düşüyorum'' görüşünü dile getirdi. Uygulama, sürücülerin eğitim kalitesini artırmak ve sekiz yıllık eğitimi özendirmek için ehliyet almada ilköğretim mezunu olma şartı arama uygulaması, 1996 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle başladı. Uygulamanın başlama tarihi önce 2000, daha sonra da 2004 yılına ertelendi. 2004-2006 arasında yaklaşık 1.5 yıl hayata geçirilen düzenleme 5 Temmuz 2006'da 5 yıl süreyle ertelenmişti.