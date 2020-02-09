İlkokul liseye taşındı, veliler isyan etti

Bursa’da depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak okullar arasında yer alan Başaran İlköğretim Okulu’ndaki öğrenciler Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmeye başlayınca, veliler tepki gösterdi.



Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinde Bursa’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 24 okulun yıkılmasına karar verdi.



Okul ikili sisteme geçerken, sabah lise öğrencileri, öğleden sonra ise ilkokul öğrencileri öğrenim görüyor. Liseli öğrencilerin çıkış saati ile ilkokul öğrencilerin giriş saatinde ise okul önünde büyük yoğunluk oluşuyor.



Okulun sıra, tuvalet gibi her bölümünün lise öğrencilerine göre dizayn edilmiş olduğunu ifade eden veliler, çocuklarının başka bir okula gönderilmesini istiyor.



Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sanayi bölgesinde yer aldığını ifade eden veliler, işlek bir yer olduğu için bu durumun çocukları için tehlike saçtığını söyledi. (İHA)