İlkokul birinci sınıfta din dersi

Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışındaki Türk çocuklara dağıttığı ücretsiz ders kitaplarında din eğitimini ilköğretim bir, iki ve üçüncü sınıfların konuları arasına koydu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurtdışında yaşayan Türk çocuklara dağıttığı ücretsiz ders kitaplarında ilköğretim bir-iki-üçüncü sınıflarının konuları arasında din eğitimini de soktu. Türkiye’de dördüncü sınıftan itibaren verilen din eğitimi böylece ilköğretim 1’e kadar çekilmiş oldu. Bakanlık, yurtışında din eğitiminin birinci sınıftan itibaren verildiğini kitapların da buna göre hazırlandığını belirtti.

Bakanlığın ‘Uzaktaki Yakınlarımız Projesi’ kapsamında yurtdışındaki Türk öğrenciler için hazırladığı ve dağıttığı ücretsiz ders kitaplarında geniş bir biçimde din eğitimi de yer buldu. ‘Türkçe ve Türk Kültürü İlköğretim 1-3’üncü Sınıflar’ ders kitabının beşinci ünitesi Din Kültürü için ayrıldı. ‘Allah İnancı’ ünitesinde, ‘Her şeyi yaratan Allahtır’, ‘Günlük Hayatta Dini İfadeler’, ‘Hz. Muhammed’in Çocuklara Verdiği Değer’ gibi başlıklar var. Kitapta bazı dua ve sureler yer alıyor. Kitaptaki konular İslam diniyle sınırlı.

‘Her Şeyi Yaratan Allahtır’ başlığı altında, öğrencilere üzerinde düşünmeleri için şöyle bir metin bulunuyor: “Sütün soframıza nasıl geldiğini düşündünüz mü? Yağmur yağar toprağa düşer. Toprakta ot büyür. Bu otları inekler yer. Daha sonra bu canlılardan süt oluşur. Otları yiyen canlılar nasıl oluyor da bembeyaz bir içecek oluyor. Vücudumuzdaki organlarımıza da bir bakalım. Burnumuz, gözümüz, ağzımız, kulağımız, elimiz ve daha birçok organımız var. Hepsi ne güzel ve yerli yerinde. Her birinin görevi farklı. Yüce Allah görmemiz için gözlerimizi, yiyeceklerin tadını almamız için dilimizi, kokuları hissetmemiz için burnumuzu yaratmış. Canlı ve cansız varlıkları, gözümüzle gördüğümüz ve göremediğimiz tüm varlıkları yaratan Allahtır. Yoktan var eden odur.”

Kitapta bulunan ‘Günlük Hayatta Dini İfadeler’ konusunda, “Yemeğe ‘Bismillahirrahmanirrahim’ ile başlarız”, “Hastayı ziyaret edince ‘Allah şifa versin’ deriz”, “Evden çıkarken Allah’a ısmarladık’ deriz” gibi bazı dini ritüeller de yer buldu. ‘Çevremizde Bulunan Dini Semboller’ başlığı altında da “İslam dinine ve Hırıstiyanlığa ait sembollerden bazılarının görselleri aşağıda yer almaktadır” ifadesi altında ‘Kuran, Kâbe, cami, seccade, tespih fotoğrafı’ görsellerine yer verildi.

1,2 ve 3’üncü sınıfların ders kitabında yatarken okunması için öğrencilere dua örnekleri verilmiş. Yatarkan okunması için örnek verilen dua şöyle: “Yattım sağıma, döndüm soluma, dayandım Allah’ıma, melekler şahit olsun, dinime ve imanıma. Sabaha çıkarsam inşallah, eşhedü en la ilahe illallah.”