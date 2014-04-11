İlköğretim sınavında Hayırsız Ada'ya Atatürk benzetmesi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 7’nci sınıf öğrencilerine yönelik performans takip sınavında İzmir Foça’da üzerinde bir şey yetişmediği için yöre halkının ’Hayırsız Ada’ olarak adlandırdığı adanın siluetinin Atatürk profilini andırdığına ilişkin sorusu tepki çekti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İl Başarısını Artırma Projesi (İLBAP) kapsamında 10 Nisan 2014 günü, Ölçme Değerlendirme Birimi’nce, Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Komisyonu’nun hazırladığı sorulardan oluşan ’Performans Takip Sınavı’ yapıldı. Sınavın 7’nci sınıflara yönelik kısmında A kitapçığında bulunan Türkçe soruların 13’üncüsü ise Foça’da halkın üzerinde ot bile yetişmediği için ismini ’Hayırsız Ada’ olarak andığı adanın yukarıdan bakıldığında Atatürk profilini andırdığı yönündeki benzetmeli soru tepki çekti.

İşte o soru

"Medeniyetlerin çıkış merkezi olan Foça adını sularında yaşayan Akdeniz foklarından alır. Mitolojide de yeri olan Siren Kayalıkları’nı da içinde barındıran adalar görülmeye değer yerlerdir. Ancak bir ada vardır ki içlerinde görenleri gerçekten şaşırtır: ’Hayırsız Ada.’ Yerli halkın üzerinde bir şey yetişmediği için böyle adlandırdığı ancak bir tepeden bakılacak olursa Atatürk’ün profilden görüntüsüne benzeyen bu ada gerçekten merak uyandırıcıdır. Bu manzarayı görenlerin Atatürk Adası dediği de oluyor oraya..." tanımdan sonra paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmediği soruldu.

Şıklarda ise sırasıyla ’Atatürk’ün profilini görebilmek için adaya yüksek bir yerden bakılması gerektiğine’, ’Üzerinde bir şey yetişmediği için yerli halkın oraya ’Hayırsız Ada’ dediğine’, ’Herkesin adaya aslında ’Atatürk Adası’ demesi gerektiğine’ ve ’Foça’nın adını nereden aldığına’ şeklinde 4 şık sunuldu. Sorunun doğru yanıtı ise, ’Herkesin adaya aslında Atatürk Adası demesi gerektiğine’ ilişkin ’C’ şıkkı olarak kabul edildi.

Art niyetli soru

Söz konusu soruyla bilinçli olarak üzerinde ot bile bitmediği için ’Hayırsız’ ismi verilen adayla Atatürk’ün özdeşleştirilmeye çalışıldığını belirten Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, "Çocukların bilinçaltına bu tür benzetmelerle Atatürk’ü değersizleştirmeye çalışıyorlar. Sınav komisyonunun kasıtlı ve art niyetli olarak hazırladığı bir sorudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tip art niyetli davranışlarla çocuklarımızın bilinçaltında değersizleştirilmesine yönelik girişimleri şiddetle kınıyoruz. Bu konuda Cumhuriyet savcılarını ve Antalya Valiliği’ni gereğinin yapılması için göreve davet ediyoruz" dedi.