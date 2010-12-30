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İLKÖĞRETİM OKULUNDA TACİZ İDDİASI ADANA (A.A)

30 Aralık 2010 20:23

-İLKÖĞRETİM OKULUNDA TACİZ İDDİASI ADANA (A.A) - 30.12.2010 - Adana'da bir ilköğretim okulu öğretmeni, 3 öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Özgür Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulunun kız öğrencileri M.G. ve H.O. ailelerine, öğretmenleri H.K'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.K, suçlamaları kabul etmezken, aynı okuldan başka bir okula kaydını alan Z.K'nın da Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin, Çocuk Şube Müdürlüğünde sosyal hizmetler uzmanın gözetiminde ifadeleri alındı. Sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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