T24 LogoT24 Logo
Gündem

İLKÖĞRETİM OKULUNDA BİR SINIF ATEŞE VERİLDİ BURSA (A.A)

25 Eylül 2010 19:33

-İLKÖĞRETİM OKULUNDA BİR SINIF ATEŞE VERİLDİ BURSA (A.A) - 25.09.2010 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunun bir sınıfı yakıldı. Alınan bilgiye göre, Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan ve 2 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğü Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunun inşaat nedeniyle açık olan kapısından giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, binanın 3. katındaki bir sınıfın evrak dolabını yaktı.  Yandaki iki sınıfta da çöp kutularını dağıtıp, defterleri yırtarak parçaladıkları belirlenen zanlılar, olay yerinden kaçtı.  Bir süre sonra sınıftan dumanların çıktığını fark eden okul yetkilileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.  Yangın nedeniyle sınıf kullanılamaz hale geldi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24