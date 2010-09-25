-İLKÖĞRETİM OKULUNDA BİR SINIF ATEŞE VERİLDİ BURSA (A.A) - 25.09.2010 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunun bir sınıfı yakıldı. Alınan bilgiye göre, Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan ve 2 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğü Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunun inşaat nedeniyle açık olan kapısından giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, binanın 3. katındaki bir sınıfın evrak dolabını yaktı. Yandaki iki sınıfta da çöp kutularını dağıtıp, defterleri yırtarak parçaladıkları belirlenen zanlılar, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sınıftan dumanların çıktığını fark eden okul yetkilileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle sınıf kullanılamaz hale geldi.