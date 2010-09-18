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İLKÖĞRETİM OKULUNA MOLOTOFLU SALDIRI İSTANBUL(AA)

18 Eylül 2010 12:29

-İLKÖĞRETİM OKULUNA MOLOTOFLU SALDIRI İSTANBUL(AA)- 18.09.2010 - Maltepe'deki bir ilköğretim okuluna yapılan motolofkokteylli saldırı sonucu maddi hasar meydana geldi. Maltepe Gülensu Mahallesi'ndeki Gülensu İlköğretim Okuluna gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteylli saldırı yapıldı. Saldırı sonucu okulda çıkan küçük çaplı yangın mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Okulun öğretmenler odası ve bir sınıfının zarar gördüğü yangın sonrası inceleme yapan polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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