-İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN FECİ ÖLÜMÜ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 06.04.2011 - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan ilköğretim öğrencisi kız çocuğu yaşamını yitirdi. Ceylan Emet İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Büşra Sarıçiçek (12), 2 yaşındaki yeğeniyle evlerinin bahçesine salıncak kurmak istedi. Sarıçiçek, salıncağı kurmak için ayağının altına hamur teknesi ve bir kütük koydu. Salıncağın ipini sabitlediği sırada Sarıçiçek'in ayağının altındaki kütük kaydı. Bu sırada salıncağın ipi çocuğun boynuna dolandı. Sarıçiçek'in yeğeni aileye haber verdi. Bahçeye gelen yakınları ipin Sarıçiçek'in boynuna dolandığını görerek bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Boynuna dolanan ipten kurtarılan çocuğun olay yerinde öldüğü belirlendi. Sarıçiçek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.