-İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE TACİZ İDDİASI FETHİYE (A.A) - 25.11.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, 11 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir öğretmen tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de bir ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmeni İ.Ç.'nin 2007 yılında öğrencisi olan 11 yaşındaki bir kız öğrenciye evinde cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Cinsel taciz iddiası ile polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen öğretmenin açığa alındığı ve Muğla Valiliği'nin başlattığı idari soruşturmanın da sürdürüldüğü öğrenildi.