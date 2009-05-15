İlköğretim jimnastik yarışması skandala dönüştü

Mersin'de yapılan İlköğretim Okulları Arası Artistik Jimnastik Yarışması, puanlama hatası yüzünden skandala dönüştü. İkinci olarak şeref kürsüsüne çıkarılıp madalya verilen 9 yaşındaki İdil Karteper'in ikinciliği iptal edildi.



Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 14- 15 Nisan'da Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada Barboros İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi İdil Karteper, A kategorisinde ferdi dalında ikinci oldu. Madalya töreninde şeref kürsüsüne çıkan Karteper'e ikincilik madalyası takıldı. İkincilik ödülüyle büyük sevinç yaşayan İdil, dereceye giren diğer iki rakibi ile birlikte el ele tutuşup başarısını taçlandırdı. Yarışmadan iki gün sonra 17 Nisan'da gelen bir telefon ise küçük İdil'in sevincini üzüntüye dönüştürdü.



Küçük jimnastikçinin babası 45 yaşındaki Yusuf Karteper'i telefonla arayan Aytül Olgunca, puanlama hatası olduğunu, bu nedenle İdil Kerteper'in ikinciliğinin geçersiz sayıldığını ve öğrencinin sıralamaya alınmadığını söyledi.



Henüz 5 yaşında iken jimnastik sporuyla tanışarak başarı için tüm gücüyle çalışan kızı İdil'in ikinciliğinin iptal edilmesi haberiyle şaşıran baba Yusuf Karteper, şöyle konuştu:



“Önce kürsüye çıkartıp madalya veriyor, sonrasında ise `pardon' denilerek hata yapıldığı söyleniyor. Bu ne biçim organizasyon. Kızım da şaşkın ve üzgün. Kızım üzerinden bir ay geçmesine rağmen olayın şokunu atlatamadı. Kırılan gururunun hesabını kim verecek? Böyle bir davranışla onun jimnastik sporuna bakışı da değişti, şevki kırıldı. Uğradığı psikolojik tahribatın üzerinde yaratacağı etkiden korkuyoruz.”



Bu arada bazı öğrenci velileri de yarışmayla ilgili valiliğe şikayet dilekçesi verdi. Yarışmada 1'inci olan Cumhuriyet İlköğretim Okulu sporcularının tamamının, hakemler Manolya Akın ve Aybanu Uğur'un çalıştırdığı Mersin Üniversitesi Jimnastik Kulübü'nden olduğunun öne sürüldüğü başvurularda, “Bu görevlendirme doğru mudur? Bu müsabakalar için aylarca çalışan diğer öğrencilerin ve velilerin hepsinin moralleri bozulmuş, meydana gelen bu güvensizlik ortamından dolayı da spora karşı olan şevk ve isteğin kırılmasına neden olunmuştur. Bir dahaki müsabakalarda yapılan görevlendirmelerde daha duyarlı olunmasını istiyoruz” denildi.

