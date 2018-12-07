İlknur hemşire, organlarıyla hayat verdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan hemşire İlknur Kocadağ (44), geçirdiği beyin kanaması sonucu girdiği yoğun bakımda 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Kocadağ\'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan hemşire İlknur Kocadağ, 1 Aralık günü beyin kanaması geçirdi. Bir kız çocuğu annesi olan Kocadağ, çalıştığı hastanede tedaviye alındı. 6 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Kocadağ\'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Hemşire Kocadağ\'ın karaciğeri Malatya\'da, akciğeri İstanbul\'da, böbrekleri ise İzmir\'de organ bekleyen hastalara nakledildi.

İlknur Kocadağ için bugün çalıştığı hastanenin başhekimlik binası önünde tören düzenlendi. Kocadağ\'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı törende İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, \"Merhumenin ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılık herkese örnek teşkil etmeli\" dedi.

Hemşire Kocadağ, törenin ardından ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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