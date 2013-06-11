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İlkiz: Saray dediğiniz koskoca binalar avukatların dövülmesi için inşa edilmedi

İlkiz: Taksim Gezi Parkı Direnişi nedeniyle yaşanan hukuksuzlukları kamuoyuna duyurmaya çalışan avukatların saldırıya uğramasını şiddetle kınıyorum

11 Haziran 2013 23:40

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Avukat Fikret İlkiz, avukatlara yapılan saldırıyı kınadı. "Saray dediğiniz koskoca binalar avukatların dövülmesi, yerlerde sürüklenmesi, adliye binası dışına atılması için inşa edilmedi." diyen İlkiz tepkisini, "avukatlar bu tür saldırılara tarih boyunca boyun eğmedi, eğmeyecek" diyerek gösterdi.

İşte İlkiz'in o açıklaması:

“Taksim Gezi Parkı Direnişi nedeniyle yaşanan hukuksuzluklara karşı savunma görevini yerine getiren, haklı ve meşru seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışan avukatların saldırıya uğramasını şiddetle kınıyorum. Saray dediğiniz koskoca binalar avukatların dövülmesi, yerlerde sürüklenmesi, adliye binası dışına atılması için inşa edilmedi. Avukatları adliye binaları dışına atmaya çalışmak, susturmaya çalışmak savunmaya yapılan en ağır saldırıdır. Hak arama özgürlüğünü şiddetle engellemek yoluyla yaratılan baskı, avukatları yıldıramaz.  Bu tür saldırılara avukatlar tarih boyunca sessiz kalmadı ve hiçbir güce boyun eğmediler ve eğmeyeceklerdir.” 

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