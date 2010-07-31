-İLKİNİ ATLATTI İKİNCİDEN KURTULAMADI UŞAK (A.A) - 31.07.2010 - Uşak'ta bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı otomobilden yaralı halde çıkan kadın, yardım istemek için durdurmaya çalıştığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Kütahya'nın Gediz ilçesine giden Mehmet Ali Karatay'ın (42) kullandığı 43 ET 778 plakalı otomobil, Uşak'a bağlı Beylerhan köyü yakınında arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen araç sürücüsünün olay yerinde öldüğü kazada, Dursun Yücel (38), Nurcan Yavuz (33), Aysun Yörük (34) ve Ali Tren (11) de yaralandı. Hafif yaralı olan ve devrilen araçtan çıkan Nurcan Yavuz, yardım istemek için yoldan geçen 43 RS 464 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü Mustafa Abaykanat'ın fark edemeyerek çarptığı Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Dursun Yücel, Aysun Yörük ve Ali Tren kaldırdıkları Uşak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Yavuz'a çarpan araç sürücü Abaykanat ise gözaltına alındı. Devrilen araçta bulunanların tatil için geldikleri Uşak'tan Kütahya'daki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.