İlkesi 'tarafsız' yayıncılık: Erdoğan'a 67 saat ayıran TRT'de Demirtaş'a saniyelik bile yer verilmedi!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 14 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında yaptığı yayınlarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 67 saat 68 dakika ayırırlen CHP ve Muharrem İnce'ye 6 saat, 43 dakika, 31 saniye, İyi Parti ve Meral Akşener'e 12 dakika, 43 saniye, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na 8 dakika, 40 saniye, Hüda-Par'a 23 dakika, Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'e 2 dakika ayırırken HDP ve Selahattin Demirtaş'a hiç yer vermedi.

CHP'nin RTÜK'teki üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı TRT'nin taraflı yayın yaptığı iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. YSK'ya verilen 3 sayfalık dilekçede, YSK'nın titizlikle uyulması istenen ilkelerin başında, '2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen genel yayın esasları ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği' ifadesi yer aldığı hatırlatıldı.

Demirdöğen ve Taşçı'nın YSK'ya gönderdiği dilekçede, 30 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında TRT HABER, TRT 1 ve TRT 6 logosu ile yayın yapan televizyon kuruluşlarında Cumhur ittifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a toplam 67 saat, 58 dakika, 56 saniye, CHP ve Muharrem İnce'ye 6 saat, 43 dakika, 31 saniye, İYİ Parti ve Meral Akşener'e 12 dakika, 43 saniye, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na 8 dakika, 40 saniye, Hüda-Par'a 23 dakika, Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'e 2 dakika, HDP ve Selahattin Demirtaş'a ise hiç yer verilmediği belirtildi.

Dilekçede, TRT'nin yalnızca bir siyasi parti ile onun genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayına diğer partiler ve adaylar bakımından adaletsiz, eşitliğe aykırı bir biçimde yer verdiği ileri sürelerek, "Deyim yerindeyse TRT bir partinin ve onun Cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyasını yürütmekle görevli şirket gibi hareket etmektedir"denildi. YSK'ya gönderilen dilekçenin devamında şöyle denildi:

"TRT Genel Müdürü görevden alınmalı"

"Tüm bu değerlendirmeler ışığında TRT'nin kurulunuzca belirlenmiş ilkelere uymaması doğrudan doğruya TRT'nin yükümlülüğü sonucunu doğurur. Yerine getirilmeyen yükümlülüğün yaptırımı da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek karara bağlanmalıdır. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde, 'tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır' hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak irdelenen değerlendirmeler ve veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınmalıdır. Anayasa uyarınca seçim dönemlerindeki tüm iş ve işlemler konusunda yetkili organın kurumunuz olduğu da göz önüne alındığında bu konuda YSK tarafından derhal karar verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, hem TRT Kurumu hem de diğer özel radyo ve televizyonlar bakımından da duraksamaya yer vermeden kurumunuzca belirlenmiş yayın ilkelerine uymayan yayıncılar hakkında RTÜK'ten raporları istenerek, haklarında gerekli yaptırım uygulamasına gidilmesi gerekmektedir. Aksi halde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bakımından da hukuki sonuç doğuracağı değerlendirilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz bilgiler ve değerlendirmeler ışığında bu konuda kamu çıkarları da göz önüne alınarak karar verilmesini arz ederiz."