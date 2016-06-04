İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe'nin ilk transferi Aatif Chahechouhe

Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin Aatif Chahechouhe ile anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu, sarı lacivertli kulübün Sivasspor'un yıldızı Aatıf Chahechouhe ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yağcıoğlu, Twitter hesabından "Fenerbahçe'nin ilk transferi Aatif Chahechouhe, anlaşma tamam." şeklinde bir tweet attı. Aatif'ın adı Trabzonspor ve Torku Konyaspor ile anılıyordu. Sözleşmesi 2017'de sona erecek isim için Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemek zorunda.

Aatif Chahechouhe bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 12 gol attı. Fas asıllı futbolcu 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Trabzonspor ve Osmanlıspor'un da gündeminde olan futbolcu önceki günlerde yaptığı açıklamada Avrupa Kupaları'nda forma giymek istediği için Osmanlıspor'da oynamak istediğini belirtmişti.