-İlker Uğur'a UEFA'dan görev İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uluslararası Etkinlikler Departmanı Müdürü İlker Uğur'u, 26 Ağustos Cuma akşamı Monaco'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçında Porto'dan sorumlu UEFA medya sorumlusu olarak atadı. Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya ekibi Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Portekiz temsilcisi Porto takımları arasında Monaco'nun II. Louis Stadı'nda oynanacak UEFA Süper Kupa maçı TSİ 21.45'te başlayacak.