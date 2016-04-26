İlker Başbuğ'un cezaevinde yazdığı kitap sahneye uyarlanıyor

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Ergenekon davası nedeniyle Silivri Cezaevin'deki tutukluluk günlerinde yazdığı "20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal" isimli kitabı tiyatro oyunu 10 Kasım'da sahnelenecek. "Mucize" adlı oyun için Başbuğ, yazar Melike İlgün ile 8 ay çalıştı. Oyunu Dev-Genç'in kurucusu Sarp Kuray'ın eski eşi Emel Mesci yönetecek.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Müjdat Gezen’in teklifi sonrasında ilk kitabının oyun versiyonu için kolları sıvayan İlker Başbuğ, oyunun senaryosu için, “Enver Paşa’nın Sultanı” isimli kitabın yazarı Melike İlgün’le birlikte çalıştı. Ekim ayından bu yana oyun üzerinde çalışan Başbuğ ile İlgün geçtiğimiz günlerde metni tamamladı. Başbuğ oyununa “Mucize” adını verdi.

Atatürk hakkında az bilinen anekdotların da anlatıldığı “Mucize”, her 10 Kasım’da bir Atatürk oyunu sergileyen Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde perde diyecek ve Anadolu turnesi kapsamında da sergilenecek. 51 oyuncunun yer alacağı Başbuğ’un “Mucize” si, Atatürk’ün kadına bakışından Türk kadınını görmek istediği yere, gençlik yıllarından savaşlardaki tavrına kadar pek çok bilinmeyen ayrıntıyı konu alıyor. “Mucize”nin bir bölümü beyazperdeye de uyarlanacak.

Oyunun yönetmen koltuğunda ise tiyatro sanatçısı Ayşe Emel Mesci oturacak. 16 Haziran örgütünü kurduğu iddiasıyla müebbet hapse çarptırılan Dev-Genç’in kurucularından Sarp Kuray’ın eski eşi olan tiyatrocu Ayşe Emel Mesci, şu anda “Kuvayı Milliye” adlı oyunu yönettiğini ve bununla ilgili çalıştığını belirterek “Senaryoyu mayıs ayında okuyacağım. Okuduktan sonra İlker Bey’le görüşeceğiz. Oyun 10 Kasım’da sahnelenecek” dedi.



Oyunun oluşmasına katkı sağlayan Melike İlgün,“Müjdat Gezen Sanat Merkezi her 10 Kasım’da, bir Atatürk oyunu sahneler. Bu bir gelenektir. Bu yıl da İlker Paşa ile çalıştık. Kendisiyle çalışmaktan çok memnun oldum. Kitabı titizlikle yazılmış, çok iyi araştırılmış bir kitap. Atatürk’le ilgili bilinmeyen pek çok anekdot var. Bence herkesin okuması gereken bir kitap. Çok güzel bir senaryo kaleme aldık. 8 ay senaryonun üzerinde çalıştık, İlker Bey’in de senaryo üzerinde yönlendirmeleri oldu. Geçen hafta senaryoyu bitirdik. 10 Kasım’da oyun sahnelenecek. Aynı zamanda film de olacak.”