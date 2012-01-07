İlker Başbuğ'un 7 saat süren ifadesinin ayrıntıları

T24 -

Sorguda sık sık kızdı

‘Siteleri ben kapattım’

‘Boru’ ifadesi soruldu

Radikal gazetesinin haberine göre, Başbuğ’a savcılıkta yöneltilen soruların başında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni yıkmak için örgüt kurmak ve yönetmek suçunu işleyip işlemediği geldi. Başbuğ bu iddialara şu yanıtı verdi: “Bu suçu reddediyorum. Bu suçla itham edilen kişi TC Devleti’nin 26. Genelkurmay Başkanı’dır. Bunu tarihe not olarak düşmekte yarar görüyorum. Ben genelkurmay Başkanı olarak TSK’nın komutanıyım ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı güçlü ordularından bir tanesidir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek ile suçlanmasına gerçekten trajikomik diyebiliriz.” Siyasi iktidar tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na atandığını ifade eden Başbuğ, bu dönemde Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile çok kez çalışmalarının olduğunu vurguladı.İnternet andıcı davasının temelini oluşturan çok sayıda internet sitesinin yönetiminden sorumlu olduğu iddiasını ise kesin dille reddeden Başbuğ, söz konusu siteler hakkında kendisini savundu. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan andıç sanıklarının beyanlarında “Andıç siteleri emir komuta zinciri” altında yapıldı ifadelerinin tersine Başbuğ, 42 internet sitesinin hukuka uygun olmadığını belirterek, kapatma kararı verildiğini ifade etti. Başbuğ, “4 Şubat 2009 tarihinde bu internet siteleriyle ilgili olarak bir haber yayımlandı. Bu haber üzerine konunun derhal incelenmesini istedik ve o haberlerde sadece site adresleri vardı, herhangi bir içerik yoktu. İlk inceleme sonucunda şekil ve teknik açısından bu sitelerin kanuna uygun olmadığı bilgisi bana verildiğinde ben bu siteleri kapattırdım. Aslında bana teşekkür edilmesi gerekir ki ben bu siteleri kapattıran kişiyim” diye konuştu.Başbuğ’a yöneltilen sorulardan bir diğeri de andıç belgesinin akıbeti oldu. Üzerinde, “Sayın komutana arz” ifadesinin yer aldığı resmi belgenin Başbuğ’a ulaşıp ulaşmadığı da tartışma konusu olmuştu. Savcı, Başbuğ’a resmi belgedeki parafta yer alan ‘Sayın Komutan’ın kim olduğunu sordu. Başbuğ bu soru üzerine, “2. Başkan tarafından ‘Sayın komutana arz’ diye sunulan bir belge normal şartlarda bana arz edilmesi gerekir. Ancak kesinlikle arz edilmedi. Arz edilmiş olsa bir imza bir paraf mutlaka konulurdu” yanıtını verdi. Başbuğ’a ‘kâğıt parçası’ ve ‘boru’ açıklamalarının da sorulduğu öğrenildi. Savcının “Bu açıklamalardaki amacınız nedir?” şeklinde soru yönelttiği öğrenildi. Başbuğ’un ise bu soruya karşılık, “Ben TSK’nın başkanıydım. Komutan olarak TSK’ya moral vermek niyetinde yapılmış açıklamadır” dediği ifade edildi.