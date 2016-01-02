"İlker Başbuğ’u sorgulayan savcı Cihan Kansız yurt dışına çıktı"

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’u sorgulayarak tutuklanmasını isteyen savcı Cihan Kansız’ın 3 Kasım’da Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yaparak Belçika’ya gittiği iddia edildi.

Ergenekon soruşturması savcısı olan Cihan Kansız, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’u sorgulamıştı. Sorguda Kansız, Başbuğ’a çok tartışılan ‘kağıt parçası’ ve ‘boru’ açıklamalarını sormuştu. 7 saat süren sorgu sonrasında ise Başbuğ, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, “hükümeti yıkmaya teşebbüs” ve “terör örgütü yöneticisi olma” iddiasıyla tutuklanmıştı. 2007 yılında Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Adliyesi’ne atanan Kansız, Ergenekon soruşturması dışında gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’in de yargılandığı Oda TV iddianamesini hazırlamıştı.

HSYK açığa almıştı

Vatan'ın haberine göre DHKP/C soruşturmalarını da yürüten Kansız, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla yetkileri alınarak Genel Soruşturma Bürosu’nun başına getirilmişti. Başsavcı vekili görevini de yapan Kansız 2014 yılında HSYK kararıyla tenzili rütbeyle düz savcı olarak Sakarya’ya atandı.

İstanbul’da yürütülen Selam Tevhid Dosyası’ndaki usülsuz dinleme kararlarıyla ilgili HSYK tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında ise geçtiğimiz Temmuz ayında Cihan Kansız açığa alınmıştı. Açığa alınan isimler arasında Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’u tutuklayan hakim Vedat Dalda ileErgenekon davası hakimi Sami Hışıloğlu da bulunuyordu.

Çocukları ve eşi kaldı

Açığa alınan Kansız’ın 3 Kasım’da Atatürk Havalimanı’ndan Belçika’ya gittiği ortaya çıktı. Kansız hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı 5 Kasım’da verildi. İki aydır Belçika’da bulunan Kansız’ın eşi ve iki çocuğunun 21 Aralık’ta Sakarya’da pasaport almak için Emniyet’e başvurduğu belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ise evrakları Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eksik evrak gerekçesiyle Kansız’ın eşi ve çocuklarına pasaport vermediği öğrenildi.

Zekeriya Öz de gitmişti

Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç de Ağustos’ta kayıplara karışmıştı. Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçlarından dolayı tutuklanmaları için “yakalama kararı” çıkarmıştı. Öz’ün Almanya’ya giderek sığınma başvurusunda bulunduğu öne sürülmüştü. Hakkında “örgüt kurma” iddiasıyla tutuklanma amaçlı yakalama kararı çıkarılan Muammer Akkaş’a da ulaşılamıyor. Son olarak Ergenekon ve Balyoz’un ünlü savcısı Fikret Seçen’in de Hollanda’ya gittiği ortaya çıkmıştı.