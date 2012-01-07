İlker Başbuğ'u hangi mahkeme yargılayacak?

T24 - Tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un hangi mahkemede yargılanması gerektiği tartışma konusu oldu. Siyasiler ve hukukçular kararı tartışırken, Başbuğ’un nerede yargılanması gerektiği konusunda farklı fikirler öne sürdüler.
İşte o görüşler:
Kuzu: Özel yetkili mahkemede yargılanması doğru
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Başbuğ’un özel yetkili mahkemede yargılanmasının doğru olduğunu belirterek, “Bu kişilerin Yüce Divan’da yargılanması için görevinden doğan suçlar olması gerekiyor. Görevdeyken işlediği suçlar değil... Yüce Divan kimi yargılıyorsa, hepsindeki şart, görevinden doğan suçlar olmasıdır’’ dedi.'Madde atlanıyor'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Başbuğ’un tutuklanmasına ilişkin, “Anayasa’da, Genelkurmay başkanlarının Yüce Divan’da yargılanacağına ilişkin madde bile atlanıyor’’ dedi.
Hatemi: Özel yetkili mahkeme
Prof. Dr. Kezban Hatemi’ye göre görev suçu işleyen üst kademedeki devlet erkânının Anayasa Mahkemesi’nde yargılanması hükmünün gerekçesi kamu hizmetinin aksamaması.
'Başbuğ'un sivil mahkemede yargılanması tartışılır'
Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un tutuklanması konusunda yargılanması devam eden bir hususta beyanda bulunamayacağını vurgularken, Başbuğ’un sivil mahkeme tarafından yargılanmasını ise, "O konu tartışılır" şeklinde değerlendirdi.
Kaynak şöyle konuştu:
"Mahalli mahkemelerin çalışma tarzları ile ilgili olarak şu safhada yargılaması devam eden bir hususta herhangi bir beyanda bulunmamız doğru olmaz" dedi. Kaynak, bir başka gazetecinin Başbuğ’un tutuklanmasında görevli mahkemenin sivil mi askeri mi olması gerektiğine yönelik bir başka soruya ise, "O konu tartışılır. Değişik ortamlarda tartışılır. Dosya sonuç itibariyle Yargıtay’a geleceği için bir değerlendirme yapmam mümkün değil"
Akyol: Özel yetkili mahkemeler bu konuda yetkisizdir
Taha Akyol, Hürriyet gazetesindeki köşesinde dün (6 Ocak 2011 tarihli yazısı
) Başbuğ'un özel yetkili mahkemede yargılanamayacağını savunmuştu. Akyol, bu görüşünü bugünkü (7 Ocak 2011) köşesinde de sürdürdü. Görevle ilgili suç"a dikkat çeken Akyol'un "Evet yetkisizdir!
" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:
Genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları “görevleriyle ilgili” suçlar sebebiyle sadece Anayasa Mahkemesi’nde yargılanabilir, özel yetkili mahkemeler bu konuda yetkisizdir! Evet, bu görüşümde ısrar ediyorum.
Aksini savunan hukukçular ise diyor ki:
- Darbeye hazırlık suçu “görevle ilgili” sayılamaz...
- Darbeye hazırlık niteliğindeki suç fiilleri en son 2009 tarihlidir. Genelkurmay ve kuvvet komutanlarının yargılanmasında Anayasa Mahkemesi’ni (Yüce Divan) yetkilendiren anayasa değişikliği ise 2010 yılında yapıldı. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereğince, eski suçlara yine özel yetkili mahkemeler bakar...
- Anayasa’nın 37. maddesindeki “kanuni hâkim” ilkesi, kişinin, suçu işlediği tarihte geçerli olan mahkemede, yani özel yetkili mahkemede yargılanmasını gerektirir. Sonradan yetkilendirilen Yüce Divan ancak 2010’dan sonraki suçlara bakabilir... Bu üç tez de yanlıştır, şöyle ki:‘Görevle ilgili suç’
Rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlarla darbe hazırlığı suçu arasında “yetki” açısından hiçbir fark yoktur: Bütün bu suçlarda “görev” ya da “yetki” kanuna aykırı olarak kullanılmak suretiyle suç işlenmektedir. Yolsuzlukla suçlanan bir bakan da, rüşvetle suçlanan bir Yargıtay Daire Başkanı da, darbe hazırlığı yapan komutan da görevlerinden dolayı sahip oldukları yetkiyi, suç oluşturacak şekilde kullanmışlardır. Böyle bir durumda bakanlar, yüksek yargı mensupları, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını yargılama yetkisi Yüce Divan’a aittir."Yazının tamamını okumak için tıklayınAnkara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu
Anayasa gayet açık değil mi, Genelkurmay Başkanı olması nedeniyle Başbuğ, Yüce Divan’da yargılanır. Yüce Divan’da dava açma yetkisi de sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na aittir. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk
"Anayasada 12 Eylül 2010 günü referandum ile bazı değişiklikler yapıldı. Genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları işledikleri suçlarda Yüce Divan’da yargılanır. Görevli İstanbul Özel Yetkili Savcısı değil."İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal
"Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un işlediği iddia edilen suç işgal ettiği makam ve ona bağlı faaliyetler çerçevesinde o sırada işlenmiştir. Suçlama darbeye teşebbüs etmek. Bu göreviyle ilgili bir suçtur. Yargı yeri Yüce Divan’dır."