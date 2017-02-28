İlker Başbuğ’dan "Darbe girişiminin başında olsaydı" iddialarına cevap

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, TGRT’de yorumculuk yapan Cem Küçük’ün sosyal medyada paylaştığı “15 Temmuz gecesi TRT'ye mesela İlker Başbuğ çıkıp bildiri okusa Aydın Doğan ne yapardı?” paylaşımına avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

Odatv’de yer alan habere göre, İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, yazılı açıklama yaparak isim vermeden Cem Küçük’ün Başbuğ’u hedef alan mesajlarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada “Son günlerde sosyal medyada, twitter hesaplarında yer alan ‘komplo teorilerinde’ müvekkilimiz Sn. İlker Başbuğ’un ismi de kasıtlı, çirkin, anlamsız ve kabul edilemez bir şekilde yer almaktadır. Yapılanları şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla saygıyla paylaşırız” denildi.