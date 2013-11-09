İlker Başbuğ'dan 10 Kasım mesajı

Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 10 Kasım nedeniyle açıklama yaptı. İlker Başbuğ’un yazılı açıklaması şu şekilde:

"Ebedi Başkomutanım Mustafa Kemal Atatürk; Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutkunda söylemiş olduğunuz; "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk Kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkarane yürümesine borçluyuz." şeklindeki sözlerinizin, bugünlerde daha çok anlam ve önem kazandığını görmekteyiz, idrak etmekteyiz. Bu sözleriniz bir gerçeği ortaya koymaktadır: Başarının sırrı, Türk milleti ile onun bağrından çıkan Türk ordusunun bir ve beraber hareket etmesidir"

'Türk ordusunun sizin gönlünüzdeki yeri bambaşka olmuştur'

"Bu gerçekten hareket ederek hayatınız boyunca, Türk milletinin desteği ve sevgisi olmadan Türk ordusunun, güçlü Türk ordusu olmadan da Türk milletinin; varlığını sürdüremeyeceğine inandınız. Bu nedenle de, her zaman Türk ordusunun sizin gönlünüzdeki yeri bambaşka olmuştur. Öyle ki; 29 Ekim 1938 günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, son yazılı mesajınızı Türk ordusuna verdiniz. Elbette, bunun özel anlamı vardır. Başvekil Celal Bayar tarafından Ankara Hipodromunda okunan mesajınızda Türk ordusuna şöyle hitap ettiniz:

"Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan Kahraman Türk ordusu.

Büyük Türk milletinin huzurunda Kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan eder ve ifade ederken, büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum."

"Başkomutanım; Sizin bu duruşunuza karşı, Cumhuriyetin 90. yılına girdiğimiz bugünlerde, esefle ve üzüntü ile görüyoruz ki, bazı çevreler, asılsız iddialarla Türk ordusunu ve onun personelini Türk milletinin gözünde karalamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Aslında saldırılan sizsiniz, sizin eserleriniz. Amaç; Türk milleti ile ordusunun arasındaki sizin özenle kurduğunuz tarihi bağı kopartarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü kırmaktır. Ancak, bu tarihi ilişkinin mayası o kadar sağlamdır ki, Türk milletinin büyük çoğunluğu, yargı eliyle Türk ordusuna karşı yürütülen bu uygulamalara karşıdır ve tepkilidir"

'Aziz hatıran önünde saygı ve şükranla eğiliriz'

"Azim Başkomutanım; Bir konuşmanızda bizlere; "Hayat demek mücadele ve müsademe demektir demiştiniz. Başkomutanının izinden giden ve gücünü Türk milletinden alan; Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerini hiçbir güç yıkamaz ve size ve eserlerinize olan bağlılıktan vazgeçiremez. Aziz hatıran önünde saygı ve şükranla eğiliriz. Ruhun şad olsun."