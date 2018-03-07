İlker Başbuğ'a ABD'de 'YPG' protestosu

Eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ ABD’de John Hopkins Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte izleyiciler arasında bulunan bir grup, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti. Bazı göstericilerin elindeki YPG flamaları dikkat çekti.

Salonda yaşananları ABD’de yaşayan gazeteci Mutlu Civiroğlu Twitter’da paylaştı.

Etkinlikte izleyiciler arasında bulunan bir grup ayağa kalkarak Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etti. Bazı göstericilerin elindeki YPG flamaları dikkat çekti. Dinleyiciler arasında göstericilere tepki gösterenler oldu. Protestocu grubun salonu terk etmesinden sonra Başbuğ konuşmaya devam etti.