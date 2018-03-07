T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlker Başbuğ'a ABD'de 'YPG' protestosu

Etkinlikte izleyiciler arasında bulunan bir grup ayağa kalkarak Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etti

07 Mart 2018 14:40

Eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ ABD’de John Hopkins Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte izleyiciler arasında  bulunan bir grup, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti.  Bazı göstericilerin elindeki YPG flamaları dikkat çekti. 

Salonda yaşananları ABD’de yaşayan gazeteci Mutlu Civiroğlu Twitter’da paylaştı.

Etkinlikte izleyiciler arasında bulunan bir grup ayağa kalkarak Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etti. Bazı göstericilerin elindeki YPG flamaları dikkat çekti. Dinleyiciler arasında göstericilere tepki gösterenler oldu. Protestocu grubun salonu terk etmesinden sonra Başbuğ konuşmaya devam etti.

ETİKETLER

İlker BaşbuğJohn Hopkinsprotestozeytin dalıAfrinYPG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24