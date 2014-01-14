İlker Başbuğ Yüce Divan'a çıkacak mı?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanmasına yönelik kanunun imzalandığını ve tasarı olarak TBMM’ye gönderileceğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Roboski Katliamı ile ilgili takipsizlik kararının verilmesini de değerlendiren Arınç, "Bu işte görevli olan kişilerin ben görevimi yapmak zorundayım demesini acı bir olay olarak hatırlayalım ve hep birlikte çözüm sürecine destek verelim. Çözüm süreci başarıya ulaşmazsa daha çok Uludereler yaşanabilir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. TSK komutanlarının Yüce Divan'da yargılanmasıyla ilgili konuşan Arınç, "Genelkurmay Başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı’nın görevleri ile ilgili suçlardan dolayı, soruşturma usulü düzenleniyor. Bu kişilerin yargılanmasına gerek duyulması halinde Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi daha önce 12 Eylül 2010 referandumu ile kararlaştırılmıştı. Şimdi bunun uygulama kanununu getirmiş bulunuyoruz. Tasarı imzalandı. TBMM’ye gönderilecek" dedi.

Tasarının, yeniden yargılanma tartışması üzerine gündeme gelmesi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve başka kuvvet komutanlarının da sanıkları arasında olduğu Ergenekon ve Balyoz davalarının yeniden görüleceği sorusunu akla getirdi. Ancak Arınç Balyoz ve Ergenekon davaları ile ilgili, “Geçmişe yürümemesi gerekir, usulle ilgili bir konudur, bundan önceki taleplerin bundan sonra değerlendirilmesi söz konusu olamaz” yorumunu yaptı. Bülent Arınç yeniden yargılama konusunun Bakanlar Kurulu gündemine gelmediğini belirtt ve "Yeniden yargılama konusu hükümet konusu değildi bugün görüşmedik. Gündemimizde de yoktu" dedi.



'Daha çok Uludere yaşanabilir'



Uludere’ye takipsizlik kararının verilmesini değerlendiren Arınç, "Acı trajik bir olay. Bundan sonra konuşulması gereken bunu terörle mücadele kapsamında düşünebilirseniz olan biteni çok daha iyi anlayacaksınız. Uçaklar uçmasaydı, bombalar atılmasaydı bu insanlar hayatta olacaktı. Ama bu işte görevli olan kişilerin de ben görevimi yapmak zorundayım demesini acı bir olay olarak hatırlayalım ve hep birlikte çözüm sürecini destek verelim. Çözüm süreci başarıya ulaşmazsa daha çok Uludereler yaşanabilir. Asıl acı olan da budur" dedi.