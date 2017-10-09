İlker Başbuğ Yüce Divan'a çıkacak

Ergenekon davası kapsamında 26 ay tutuklu kalan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un arasında bulunduğu 19 kişinin Yüce Divan’da yargılanmasına 12 Ekim Perşembe günü başlanacak.



Yargılamayı, Anayasa Mahkemesi üyeleri yapacak. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davasında 21 Nisan 2016’da verdiği bozma kararında, emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un dosyasının Genelkurmay Başkanı olması nedeniyle Yüce Divan’da görülmesi gerektiğine hükmetmişti. Bozma sonrası davaya bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2017’deki kararında Başbuğ’un da dosyasını görevsizlik kararıyla ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, Başbuğ’la bağlantılı suçla yargılanan Dursun Çiçek, Mustafa Bakıcı, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya İlker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç, Mehmet Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun’un da dosyalarını Yüksek Mahkeme’ye göndermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Başbuğ’un arasında bulunduğu 19 kişinin dosyasını 12 Ekim Perşembe günü yapılacak toplantının gündemine aldı. AYM, bu yargılamaya Yüce Divan sıfatıyla bakacak. Mahkemenin toplantı gündeminde konu, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından sanık Mehmet İlker Başbuğ ve diğer 18 sanığın yargılanmaları” olarak yazıldı.

‘Parti kapatma’ talebi

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nin kapatılmasına karar verilmesi talebini ele alacak. Başsavcılık, partinin tüzük ve programının kimi bölümlerinin, anayasanın 3., 68/4. ve 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 79/a, 80., 81., 82., 83. ve 96. maddelerine aykırılığı nedeniyle kapatılmasını istedi. Parti adındaki “Kürdistan” ifadesi de kapatma gerekçesi olarak öne sürüldü.