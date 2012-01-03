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İlker Başbuğ yarın ifade verecek

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “İnternet Andıcı” davası kapsamında Perşembe günü “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

03 Ocak 2012 02:00


T24 - Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “İnternet Andıcı” davası kapsamında Perşembe günü “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.
 


ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne gönderdiği yazı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulmak üzere tebligat yapıldı.

Tebligatta, Başbuğ'un ifadesinin alınması için 5 Ocak Perşembe günü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde bulunmasının istendiği öğrenildi.

Başbuğ, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Cihan Kansız’ın sorularını yanıtlayacak.

“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” başlıklı belge ve “İnternet Andıcı”nın hazırlanması konusunda sorumluluğu bulunduğu yönünde karar verilmesi durumunda İlker Başbuğ hakkında iddianame hazırlanabilecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının, 30 Aralık’taki duruşmasında sanıkların savunmalarıyla ilgili beyanlarda ve belgelerde adı geçen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasına karar vermişti.



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