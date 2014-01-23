İlker Başbuğ, tahliye için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Ergenekon Davası’ndan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı, Anayasa'nın Kişi Hürriyet ve Özgürlüğünü düzenleyen maddelerinin ihlal edildiğinin tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer tarafından yapılan açıklamada gerekçeli kararın 15 gün içinde dosyaya konulması gerekirken 6 aydır herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, başvuruya dair şu açıklamayı yaptı:

"Ceza Muhakemesi Kanununun amir hükmüne göre, gerekçeli kararın 15 gün içinde dosyaya konulması gerekmektedir.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kısa kararı açıkladığı 05 Ağustos 2013 tarihinden itibaren altı aya yakın bir süre geçmesine rağmen bu işlem yerine getirilmemiştir.

Bu nedenle, 31 Aralık 2013 günü, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulunulmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin aynı dosyada tutukluluğun devamı kararlarının hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş olmasına rağmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi talebimize ilişkin aynı gün “karar verilmesine yer olmadığına” dair bir karar vermiştir.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı itirazımızı inceleyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de savcının tahliye yönündeki mütalaasını dikkate almayarak 20 Ocak 2014 tarihinde itirazımızın reddine karar vermiştir.

Müvekkilimizin “görevsiz” mahkemede yargılanmasına ve iki yıldır devam eden tutukluluğuna ilişkin haklı itirazlarımızın incelenmeksizin reddedilmesine karşı, meslekii sorumluluğumuzun bir gereği olarak, 22 Ocak 2014 tarihinde, Anayasa Mahkemesine tarafımızdan, müvekkilimizin adına bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Öncelikle görüşülme istemli bireysel başvuruda; yukarıda belirtilen Özel Yetkili Mahkeme uygulamaları sonucu Anayasa’nın Kişi Hürriyet ve Özgürlüğünü düzenleyen 19. maddesinin 2, 3, 7 ve 8. fıkralarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi istenilmiş olup tazminat talebinde bulunulmamıştır.

Müvekkilimizin Komutanlığını yapmış olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personeline yönelik haksız soruşturma ve davaları ilgiyle takip eden kamuoyuna saygıyla duyurulur."